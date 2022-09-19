針對美國通過《台灣政策法》，前副總統呂秀蓮今天表示，外交上的加分可能造成軍事上扣分更多，在此敏感時刻，我方行事作為更要審慎評估。她主張「全民國防，男女皆兵」，台灣一方面要檢討兵役補強兵源，一方面也要讓大陸和國際間了解我方希望和平的想法。

呂秀蓮今天接受資深媒體人康仁俊專訪提到，她在9月21日「國際和平日」與聯合國三大NGO組織發起的「愛和平，保台灣」遊行，預計當天下午6點至6點半在台北大安森林公園捷運出口集合，經信義路、光復南路，轉忠孝東路，最後終點站在忠孝復興站，希望藉此喚醒大家「和平是重要的」。

這段時間因為烏克蘭戰爭，很多人擔心台灣會不會成為下一個烏克蘭，她說，目前的情況是美國鷹跟中國龍之間的爭戰，兩強都打台灣牌，把台灣捲進去，如果戰爭開打，無論輸贏，我們都會付出非常慘痛的代價。

她說，台灣人民這幾年來都戴著口罩，大家聲音發不出去，很容易讓外界以為我們準備好要打仗，也可能讓有權力決定的人覺得老百姓完全同意政府政策，事實上，她這幾年到基層，了解台灣人民隱藏在心理對戰爭相當的害怕，也不認為兩岸關係有壞到一定要打一場仗的時候。

她強調，戰爭太無情，代價太昂貴，台灣土地面積這麼小，也不像烏克蘭戰爭可以纏鬥那麼久，更重要的是兩岸人民沒有那樣的深仇大恨。

對於美國通過《台灣政策法》，呂秀蓮表示，《台灣關係法》雖然相當程度維持美台雙方的關係，但畢竟已相當長久，也有一些可以改進的地方。《台灣政策法》原先的草案確實對台灣非常友善，但就如美國眾議院議長裴洛西來台本是好事一樁，但最後卻弄得台灣海峽現狀被破壞，中線被抹掉，外交上的加分可是在軍事上扣分更多，因此，在此敏感時刻，都會一刀兩刃，我們就要審慎評估。

她說，《台灣政策法》在外交委員會審查時，因美方行政部門協調，後來取消一些台灣很喜歡的，但對北京來講是踩到紅線的條文，我們希望中國既然是泱泱大國就大方一點，不要長期跟台灣計較，讓人覺得小鼻小眼，大家應該是互讓一步，相互尊重。

呂秀蓮指出，《台灣政策法》目前的修法已比較沒有敏感性，她也呼籲各政黨講話時不要只一昧的各取所需，尤其在兩岸關係敏感的時候，要更持平、更理性看問題，凡事有利有弊，都拿出來討論一下。

她也期待國人自制一點，一方面全力支持政府加強備戰和國防軍力，還有補強兵源。一方面也應該讓中國大陸人民真正了解台灣人心中的想法。

雖然有人認為大陸「一個中國」政策看來蠻橫，但她說，歷任總統在反對「九二共識」時也沒有以民主方式形成台灣共識，她呼籲大家能理性討論出台灣的新共識，讓國際和大陸了解台灣人的主張，她推動的遊行只是一小步，就是希望大家要和平也要採取行動，把聲音說出來。

此外，針對台灣現有兵役制度，憲法規定中華民國男子年滿20歲要服兵役，她主張「全民國防」，以後應該要男女都服兵役，現有募兵部分可繼續實行，但徵兵虛懸在那裡的情況要改善，過去大專生要上成功嶺集訓，現在兵役只有4個月，而且訓練時是半度假，「這怎麼能打仗？」

她說，軍事訓練需要很多時間，買的武器也要經過5年甚至10幾年才交貨，現在是非常的關鍵時刻，我們起碼不要任意挑釁，升高對抗螺旋，政府當然要有備戰能力，現在最弱的地方就是兵源，應該從兵役制度立即檢討改善。