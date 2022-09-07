新冠肺炎疫情升溫，國內今本土個案突破4萬例，共新增4萬1021例，境外移入則增加275例，另增26例死亡。

疫情監測組組長周志浩表示，今日疫情和預測的增加趨勢一致，提醒民眾該打疫苗就不用等，也要戴口罩、勤洗手。今日本土個案以新北市單日新增9011例最多，其次依序為台北市5684例、台中市4995例、桃園市4638例、高雄市2790例、台南市2310例等；境外移入個案則分別自越南、香港、日本、泰國等移入。

國內今日新增104例中重症個案，其中中症67例、重症37例，死亡則有26例，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案。目前青少年重症累計共14例，其中5人死亡。12歲以下兒童重症則累計201例重症，死亡維持29例。

指揮中心說明，今日新增275例境外移入個案中，為139例男性、136例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自越南(20例)，香港(7例)，日本(6例)，泰國(5例)，菲律賓及柬埔寨(各3例)，美國(2例)，緬甸、斯里蘭卡及中國(各1例)移入，另226例感染國家調查中。入境日期介於今年8月7日至9月6日。