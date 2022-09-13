國內何時才能開打BA.5次世代雙價疫苗？中央流行疫情指揮官王必勝今透露，莫德納、BNT兩家公司都已說明可在9月下旬提供相關審查資料，我國將盡速審核，初估最快可望在11月之後進貨，若非染疫高風險族群可等待BA.5的次世代疫苗。

日前我國僅完成審查BA.1次世代雙價疫苗引發爭議，遭外界批評為「超慢部署」，指揮中心對此則回應，目前全世界僅有美國進行BA.5的次世代雙價疫苗審查，且相關審查資料廠商都還未承諾提供給美國以外的地區。

王必勝今天表示，莫德納、BNT兩家公司都已說明，最快9月下旬就能提供我國BA.5雙價疫苗的審查資料，只要一拿到我國就會盡速審核，也都會進行購買，不過預計進貨時程可能要到11月之後。

至於次世代疫苗的接種族群是否擴大？王必勝說明，目前ACIP是規劃50歲以上以及特定條件的族群來做施打，並以兩梯次進行接種，若18至49歲族群也要接種，會再安排第三梯次進行，時程應不需要等到年底。

王必勝說，BA.5次世代雙價疫苗的到貨時程目前仍難以估計，主要是看審查文件何時能提供，且不只台灣，還有歐洲、日本等地都在關注BA.5疫苗的發展，目前已確定BA.1次世代疫苗將到貨300萬劑，建議到時候高風險族群仍然要踴躍施打，至於低風險族群，則可繼續等待BA.5疫苗到來。