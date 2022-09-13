新冠疫情讓全世界封鎖邊境兩年多，不過日本傳出最快10月解除上述入境限制，台灣什麼時候跟進開放邊境？中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天表示，國內BA.5疫情正處於上升階段，「本周的觀察非常重要」，評估九月下旬疫情是否到達高峰，不過目前已經在做邊境解封相關規畫，包括落地篩檢取消、全面恢復互惠國的免簽、旅行團開放以及入境居家檢疫方案全面恢復等。

日本台灣交流協會宣布，將於9月14起針對台灣民眾試行網上簽證申請及電子簽證簽發，外界關心國內何時會對日本等開放邊境？

王必勝今天表示，日本雖然改成線上簽 ，還是要簽證，是從現場辦理改成線上辦理是一個進步，他指出，日本一步步穩健開放和台灣策略差不多，台灣對於簽證已經恢復55國雙邊互惠免簽，會在進一步恢復其他免簽國家，包含日本在內等已在規劃。

另外，傳出指揮中心9月15日起，將宣布針對國外表演團體開放國門，入境免隔離？對此，王必勝表示，沒有這件事，但他強調，開放式全面性討論，不會只單純針對國外表演者。

由於日本這週可能宣布下一步邊境解封措施，王必勝指出，國內這波疫情還在上升階段，本周的觀察很重要，是否接下來9月下旬會到達高峰是觀察重點。

王必勝進一步表示，指揮中心現在已經在做邊境解封規劃，討論機場篩檢取消後替代方案、未來入境總量管制數量、自主防疫調整、免簽全面恢復互惠國家免簽證、旅行團開放以及入境居家檢疫方式等面向積極討論中。