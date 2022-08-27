紐崔萊「i 健康3K Fun Run」迷你路跑27日於東海大學熱鬧開跑，現場吸引許多親子家庭參與，集結2,000位民眾，台中市政府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕到場並表示，感謝主辦單位安麗紐崔萊致力推廣全民運動，促進市民身體健康，讓市民朋友攜家帶眷度過愉快又健康的周末，跑出活力、帶動城市運動風氣。

李局長指出，盧市長積極打造台中「酷城市、酷運動」，透過全民運動推廣，鼓勵市民不分老少養成運動好習慣；這次活動規劃為迷你型趣味路跑，以沿途提供趣味活動方式，讓大人小孩輕鬆參與；此外，知名極限運動員陳彥博也擔任領跑大使，一起現身台中市鼓勵民眾健康愛運動。

主辦單位安麗紐崔萊指出，路跑是台灣相當熱門的活動，安麗積極推廣極致健康，透過呼吸新鮮空氣、喝純淨的水、補充完整營養、養成運動習慣，來身體力行、促進健康。

運動局表示，台中市氣候宜人，是全國宜居城市榜首，也是辦理體育活動的首選，吸引企業、體育團體於台中市舉辦多項路跑，今年已成功舉辦羅布森伴城路跑、大甲媽BOBI RUN路跑、大腳丫盃馬拉松接力賽、DADA NIGHT RUN 夜跑派對等路跑活動，鼓勵市民一起健康動起來。

今日起跑活動現場，包含運動局長李昱叡、中華民國文化休閒運動協會秦熙嶽榮譽理事長、安麗業務暨體驗營運處長黃桂琴、行銷長陳怡靜出席支持。