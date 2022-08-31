年底選舉九合一選舉本週開始登記，民進黨啟動新一波選戰節奏，黨內人士表示，9月份身兼黨主席蔡英文總統行程，利用「小英挺國旅」、「小英挺國軍」兩大公務行程以外時間，與各地候選人合體同台。

黨內人士指出，各縣市參選人都在這週登記，各競選團隊主訴求會正式展開，大家過去都覺得沒有選舉氣氛，現在會逐漸加溫，黨中央從選對會開始作業以來，各地競選團隊也都陸續成立，黨中央不管在文宣或人力都有協助。

他說，疫情和緩，總統也會恢復下鄉安排，9月份正逢軍人節、中秋節，總統會安排慰勞國軍及挺國旅行程，藉由下鄉訪視公務之餘，到各選區與參選人同台；例如總統昨天去澎湖視導駐軍，也順道幫民進黨澎湖縣長參選人陳光復造勢。

黨內人士指出，黨中央黨也會利用這時間，規劃為縣市長參選人特色連線，黨部文宣群會跟各地競總合作，透過特色連線，凸顯參選人特質，讓選民對參選人加深印象，更了解參選人的政見與訴求，爭取支持。

他表示，今年黨慶活動將在9月24舉辦，地點選在台中市舉行，今年正逢民進黨36週年黨慶，會有「36挺18」的18歲公民權訴求，並以音樂會形式呈現。