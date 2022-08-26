民進黨台中市長候選人蔡其昌行程滿檔，26日跟隨蔡英文總統到大里區振坤宮參拜，現場蔡英文展現力挺，會後針對外界關心台中選情，蔡其昌說，總統徵召我，到台中為我加油，她覺得台中非常有機會可以贏，他提出台中十大建設，總統非常肯定。

蔡其昌表示，他提出台中十大建設也向總統報告過，聽完之後非常肯定，尤其關心年輕朋友、長輩，這些都跟中央長照的支出及少子化的預算做結合。他再加碼興建社宅、擴大租屋補貼，就是希望可以把台中打造成一個最友善的城市，最適合大家居住的生活首都。

蔡其昌說，總統對他的這些主張、政策都非常的支持，所以多次來台中，一方面是她自己的既定行程，另一方面也來幫我加油打氣。

有媒體詢問蔡對自己的選情看法如何？」蔡其昌表示，挑選市長也很慎重，這也是為什麼台中的市長都沒有辦法連任，這跟台中市民進步，而且要求很高有關係。所以大家看到他不斷的在談政見、政策，還有市政的願景及規劃，及不斷展現自我行動力。

另「針對外役監制度看法」，蔡其昌說，有問題的制度就應該檢討，外役監不管是面臨到個案還是通案，只要這個制度出現問題，就表示有被重新檢討的必要，主管單位應重新檢視所有的法規跟制度。

至於這次預估自己得票率多少？蔡其昌指出，不會去估算選票，最近一次是2020年立委選舉時，在選區拿下約7成選票；參選市長就是要上山下海，誠懇的走遍台中每一個的地方來拜託大家，並分享願景與政見。最後90幾天再衝一下，相信很有機會把台中贏下來。