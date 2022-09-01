在「最強母雞」台中市長盧秀燕陪同下，國民黨台中市議會議長張清照1日率領藍營參選人登記，現場高喊「堅持前行、台中會贏」、「台中好、台灣才更好」口號，展現「母雞帶小雞」的團結氣勢；盧秀燕說，特地請假陪同登記，就是因為「市政府好，市議會也要好，台中才會更好」。

「市長連任、議員過半！」國民黨議員參選人的支持者高舉旗幟、喊出口號，氣勢高昂，包括立委江啟臣、楊瓊瓔及前立委顏寬恒也都到場助陣。江啟臣說，台中有優秀的市長帶領市政團隊，還有傑出的議員監督市政，讓台中市政在各項表現名列前茅，因此，市長一定要連任，議會也要過半。

楊瓊瓔、顏寬恒指出，大家都看到台中在這幾年在改變、在進步，主因議會團隊支持市府能奠基台中市成為國際城市的基礎，「大樓蓋一半，師傅不能換」，在這樣的基礎下，市長一定要再贏、議會要過半，才能讓台中市再升級；優質議員、市長的當選，就是要回報給台中市民，讓台中市再次驕傲與輝煌。

盧秀燕強調，過去4年，有優質議員對市政的監督與協助，讓台中有更多建設，且市民負債降低，未來4年對台中發展更重要，台中這個大家庭需要大家護持、建設，希望所有優質議員高票當選，因為「市府好、議會好，台中才會好、台灣會更好」。

1日先陪同國民黨議員聯合登記，盧秀燕則預定2日登記，至於未來鎮瀾宮董事長顏清標是否會為盧秀燕站台？顏寬恒說，每位台中市民都願意幫盧秀燕輔選，百工百業也有幫忙市長連任的主委，這次是人民支持自己的選舉，要選好的市長、讓市長連任。