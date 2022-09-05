國民黨議員也拿著寫有「嚴懲狼師，支持依法解聘」手板，高喊「我們要開會」，要求依照議事程序、繼續開會。(林欣儀攝)

民進黨台中市議會黨團舉辦記者會，強調議事運作是不得不的決定，因市府遲遲未正視、妥善處理狼師性侵案。(林欣儀攝)

台中市黃姓狼師事件延燒，民進黨在今天議會一讀會開議時發難，高舉牌子、怒指市府處理態度消極，要求市長盧秀燕不要包庇、應說清楚；國民黨則反駁，指市府已嚴懲狼師，但必須兼顧程序，否則根本大開法律漏洞。最後議員蔡耀頡要求清點人數，現場僅有23人，因人數不足宣告散會。

台中市議會今天進行本屆最後一次定期會的第一讀會，原訂議程為討論市府、議員提案及審議去年度總決算，民進黨議員張家銨開議即點名教育局、法制局及新聞局3名主管，她眼眶泛淚說，狼師事件涉及多所學校，市府至今卻仍以個案方式處理，已公然違法且包庇，要求市長給議會一個交代，否則根本就是在演戲。

多位綠營議員高舉寫有「依法停職都不會，整天演戲你最會」手板，一字排開站在盧秀燕前方，高喊「市府在演戲，孩子在哭泣」，要求盧說明處理方式；國民黨議員也拿著寫有「嚴懲狼師，支持依法解聘」手板，高喊「我們要開會」，要求依照議事程序、繼續開會。

蔡耀頡則要求清點現場人數，議長張清照則宣布休息10分鐘，最後因人數不足散會。

民進黨市議會黨團總召江肇國指出，市府上下面對台中女孩的害怕，市府的態度是什麼？因無法與這群違法、包庇、只想演戲、敷衍的官員繼續開會，要求違法的局長離開；這次議事運作是不得不的決定，因市府遲遲未正視、妥善處理狼師性侵案。

國民黨議會黨團書記者吳瓊華則抨擊，民進黨議員有時間開記者會、沒時間開會，大會議程早就排定，綠營杯葛大會進行，更藉此封殺所有議員提案，根本罔顧市民權益；市府已針對狼師事件進行調查，應給予性平委員獨立的空間與時間，若要求即刻判決，才是真正包庇狼師。

教育局長楊振昇表示，該名狼師被檢舉時的身分是校長，因教師、校長適用法規不同，性平會無法在調查期間予以停聘；教育局4月接獲檢舉即開始調查，主定請檢方偵辦是為了找出潛在受害者，4個月內完成調查並提出「解聘、永不錄用、沒有退休金」的最重懲處，速度較其他縣市快。