國民黨5連霸高雄市議員陳麗娜原本喊交棒不連任，但上周登記截止前，突襲式派員登記，引發黨內茶壺裡的風暴。陳麗娜眼見爭議延燒，今（5）日下午宣布，將以無黨身分參選，同時也不擔任國民黨高雄市長參選人柯志恩的發言人。

國民黨高市前鎮小港區議員初選出線的新人陳識明，近日對於陳麗娜突然登記參選，感到相當不滿，連日來更槓上黨中央，一度喊要退回初選費用，今則稱「初選所花費用我不要了，200萬當作買個經驗教訓」，並要求黨中央道歉。

陳麗娜今發表聲明指出，為顧全大局，維護國民黨初選參選人權益，決定退回政黨推薦，不參與國民黨配票，以無黨身分參選，請國民黨聲明抽回政黨推薦也，不參與地方黨部活動。

陳麗娜強調，當初同意參選是為牽制綠營婦女保障選票，不讓他們轉移票源、壓縮國民黨候選人當選機率。牽制綠營，保護隊友，爭取當選席次最大化，「這是我被說服參選的原因」。

陳麗娜感慨說，接下來的發展與初衷大不相同，本想好好過自己的生活，最後關頭不忍國民黨席次崩解而參選，「卻因黨的溝通不足、產生誤解，換來我棧戀權力的嘲諷，顧全大局變成是我的錯，真是何苦」！

陳麗娜解釋，登記參選後依法不能退選，自己只能退回政黨推薦、也不再擔任柯志恩競選市長發言人，以無黨身分參選，讓國民黨回到提名3人的原狀。她則將以無黨籍身分繼續牽制綠營，也不影響國民黨候選人當選機率，未來若有選票補助款，也將全數捐做公益。