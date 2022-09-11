民進黨台北市長參選人陳時中提出免治馬桶政見，其宣傳影片遭外界砲轟，對此柯文哲11日受訪也表達看法，直指民進黨是雙標黨，酸民進黨每天看民調跟風向來決定政策。
柯文哲今天南下苗栗造勢，他受訪時說，他實在不想批評，但民進黨一直以來都是雙標黨，變來變去，像新竹市前市長林智堅因論文抄襲案，民進黨一開始喊支持林到底，過沒多久就要林智堅退出桃園市長選戰，陳時中這次也是剛開始說要告網民，現在又講說支持大家「二創」。
柯文哲表示，民進黨每天都在看民調、看風向決定政策，他認為價值很重要，政治就是要按照邏輯跟原則去執行政策，才不會每天換來換去。
另外，柯文哲也說，他對陳時中一直很不能原諒，當初疫情最嚴重的時候，陳不停護航高端疫苗，阻擋BNT疫苗進來台灣，要不是慈濟幫忙，讓疫苗順利進口，恐怕面臨更嚴峻的疫情，這也是他最痛恨的陳時中的原因之一，政治要有最基本道德良心，他討厭陳時中不是沒有原因。
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