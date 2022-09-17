對於政黨支持度最新民調，民進黨重挫 11.8 個百分點，幾近崩盤，只剩22.4%，劉寶傑認為是社會仇恨值太高，資深媒體人單厚之也指出，民眾回過頭關注內政，在跟民進黨算總帳！

台灣民意基金會16日發表最新民調顯示，20歲以上台灣人中，22.4%支持民主進步黨，15.4%支持中國國民黨，20.9%支持台灣民眾黨，與上個月相比，可以輕易發現，台灣人政黨支持傾向已發生巨大的變化，執政的民進黨支持度重挫 7.8 個百分點；民眾黨扶搖直上， 支持度激增 7.5 個百分點。

台灣民意基金會表示，民進黨自今年七月到現在短短兩個月，民意支持度重挫 11.8 個百分點，幾近崩盤，顯然事出有因。尤其九月的現在，支持度只剩 22.4%，比 2018 年 9月同期支持度（24.7%）還低，並 創下自2016年7月以來最低紀錄。有證據顯示，20-54 歲選民中，民眾黨已經全面碾壓民進黨，相對而言，民進黨只有在 60 歲以上選民中擁有絕對優勢，因為許多原先支持民進黨的大量年輕選民已經離去。

對此，《關鍵時刻》主持人劉寶傑16日在節目中認為，反映社會對民進黨仇恨值太高。資深媒體人單厚之分析，最近各個民調都顯示民進黨民調下降，「最近就是衰！」林智堅的事情就影響政黨形象，包括陳時中的馬桶、盜圖、擋疫苗、封存30年，這些事情加起來都是降低民眾的信賴。

劉寶傑也發現，以前民進黨只要講辣台派、抗中保台，支持度就會上升，可是邊際效應越來越低了！單厚之進一步說，民進黨的提款機提乾了，大家沒感覺了，反而回過頭關注內政，對於論文和疫苗，跟民進黨算總帳！