國民黨桃園市長參選人張善政針對農委會研究案，今表示昨日一早就已發函給農委會，向民進黨喊話別在不相關、虛有的議題繼續抹黑。至於有媒體民調顯示，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬領先5個百分點，張直言，許多學者會對民調打分數，很遺憾這份民調「一顆星都沒拿到」。

張善政表示，昨日一早已正式發函給農委會，呼籲民進黨停止抹黑，別在不相關、虛有的議題上繼續攻擊。對於鄭運鵬要求公開發函文件，張則說，待農委會收到文件後，要看對方是否願意公開。

對於有媒體民調指出鄭運鵬領先5個百分點，引起學者質疑，張善政直言，許多機關包括國民黨內部都有持續做民調，一些專精於民調的學者都會打分數，很遺憾該媒體的民調「一顆星都沒拿到」。

鄭運鵬今早宣布快篩陽性，張善政也祝福對方早日康復，針對目前選情仍十分有信心，國民黨展現團結態勢，就是他贏得選戰的最大信心。

此外，前立委、桃園市長參選人鄭寶清今針對八德羽球場事件告發桃園市長鄭文燦涉嫌違法，張善政認為，最近不只羽球場，其他工程案都陸續曝露出來，鄭文燦應對這些他任內的公共工程品質造成民眾疑慮的問題，妥善說明清楚。