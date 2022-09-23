傳聞新北市長侯友宜明（24）日將舉辦首場選舉造勢大會，較原本規畫提前，外界解讀因民調下降緣故。民進黨新北市長參選人林佳龍今對此表示，選舉進入倒數2個月，確實愈來愈激烈，侯市長本來說10月20日以後才會投入選戰，現在提早造勢，從行動上可看到壓力，我們表示歡迎，唯有透過民主競爭，讓選民投票決定。

林佳龍說，提醒侯市長現在還有市長身分，能做到行政中立，既然已經在辦造勢活動，也就別再推辭辯論，不用等到議會結束，雙方可提出議題進行辯論，不用透過其他管道，去做負面選舉。