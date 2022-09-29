林佳龍強調，新北現在缺少帶領和國際接軌的領導者，他會努力讓新北成為台灣新都。（李奇叡攝）

民進黨新北議員參選人山田摩衣今舉辦「以青年新創推動地方創生：台日經驗交流」座談會，民進黨新北市長參選人林佳龍獲邀站台，他表示，台日間有很多文化相似處，能擬定政策突破，也強調新北現在缺少帶領和國際接軌的領導者，他會努力讓新北成為台灣新都。

座談會今天早上在板橋舉辦，除了林佳龍，台灣日本研究院理事長李世暉、石峰印雙刷品有限公司創辦人石原武峰以及在一起 One ＆ Together創辦人蘇于修也都出席，暢談地方創生、觀光政策。

林佳龍致詞時提及，他在台中市長、交通部長任內推動「觀光立國」、「觀光主流化」、「觀光圈企業聯盟」政策，在疫情期間花很多時間推動防疫紓困、觀光轉型，包含元宇宙等，而要推動觀光，中央投入資源再由地方整合，由下而上非常重要，才不會變成自己做自己的。

林佳龍表示，台日間有良好友誼，也有很多文化相似處，可以擬定策略突破，推動地方創生、觀光，而年輕人是很重要的主體、媒介，要讓年輕人留下或返鄉；他強調，新北市是台灣的縮影，要把在地的主體性表現出來，一定要打破本位主義，彼此整合，創造「食宿郵購行」的觀光體驗，而現在新北市缺少的，就是一個能真正帶領城市和國際接軌的領導者，他會努力讓新北成為台灣新都。