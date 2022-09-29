針對新北市長侯友宜的博士學位資格爭議，警大發聲明反駁，公關室媒體聯絡承辦人未經長官核准授權就擅自回答，並非是校方發布聲明，對此，侯友宜簡短回應：「尊重」，民進黨新北市長參選人林佳龍認為，「尊重」就要認錯改正，警大校方已正式說沒有侯辦所說的聲明，應該就要承認錯誤跟道歉，另侯也稱歡迎大家檢視論文，希望他能夠提供相關資訊讓大家能檢視。

被問到競辦原質疑侯友宜博士學位資格，但後來卻猛攻偽造警大聲明，是否已偏離原來主軸？林佳龍說，這也是侯陣營引起的，他們假造警大聲明，內容也有錯誤，不能把警大人員私下跟他們交換的訊息，就把它凹成警大的聲明，還是要以警大校方說的為準。

此外，說明的內容也錯誤很多，包括畢業時間與實際不同，今競辦也開記者會提出質疑，希望侯友宜能落實歡迎檢視的承諾，但檢視須要有正確資訊，包括入學提出的相當於碩士論文著作以及如何可以在4年內不休假、不留職，修完課程，通過學科考，提出論文博士計畫書到最後撰寫完成，這些都很奇怪不符合一般學術常態。

林佳龍說，選舉就是讓所有候選人接受檢驗，包括處理過程中有無違反成誠信原則，而他都是開誠布公，認為民主選舉就是相互檢驗，讓社會有公開足夠資訊能來做選賢與能的投票。