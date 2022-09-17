民進黨台北市長參選人陳時中猛搶年輕票，但團隊近期出包事件頻傳，台北市長柯文哲說，陳時中後面那些團隊跟他在2014年的團隊很接近，雖然是同一家廣告公司，但推的產品不一樣，市場上銷售也不一樣，有時候這樣「產品有問題，廣告公司再厲害也沒辦法」。

對於陳時中打電話給民進黨立委高嘉瑜搬救兵，民進黨前立委郭正亮也說陳想用高打黃珊珊，柯文哲表示，高嘉瑜在港湖有一定實力，黃珊珊也在這；他強調，人活在世界上，常常是累積的，「既有今日何必當初」，大家會以過去幾十年累積大家來評斷你。