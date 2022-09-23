國民黨立委賴士葆指出，開放國境是全球的趨勢，一直以來指揮中心給外界的形象就是瞻前顧後、舉棋不定、唯唯諾諾、說詞反覆。現在選舉在即，行政院拍板入境0+7 最快10月13日上路，指揮中心趕快提前一步到特定綠媒去宣布政令，指揮中心的功能沒有發揮，反倒愈加自我限縮，走不出格局。

賴士葆直言，業者在乎的是重大政策上路的配套措施，荒廢已久的觀光旅遊業如何因應政策振衰起敝。民眾在乎的是疫情每天仍然有4萬多的本土案例，如何兼顧旅遊、生活與防疫，指揮中心沒有適時的展現有政府會做事，不知道民之所欲為何

賴士葆認為，王必勝上台論擔當與氣勢都是自貶成小弟的角色，大家都知道實際的指揮中心是行政院。另外王必勝還不時記掛著陳時中的選情，常要出面替過去陳時中的政策疏失辯護，最高指揮中心看不到防疫專業，反倒凸顯為一黨之私、為一人之私效力的痕跡。

賴士葆呼籲，當初因應嚴重特殊傳染性肺炎，成立中央流行疫情指揮中心，現在既然都走向自主防疫，可以考慮指揮中心存廢的問題了。