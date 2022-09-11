衛福部日前宣布清冠一號公費對象限縮，引發外界批評後，緊急放寬適用範圍。國民黨醫療委員會質疑，陳時中、蔡政府面對頗具爭議的高端，都能全力護航，力挺到底，怎麼對於物美價廉、療效不錯的清冠1號，卻處處打壓呢？要求陳時中與蔡政府不該再打壓本土抗疫藥物

國民黨醫療委員會表示，救人的方法越多越好，只要對民眾健康有利，只要對防疫有幫助，中央必須和人民在一起，清冠1號、中醫清冠處方在陳時中的3＋11、專案泡泡破口裡，扮演補破網的角色，蔡政府有好好珍惜扶持嗎？

國民黨醫療委員會指出，過去，陳時中不僅打壓各界對普篩、快篩的政策建言，更處處限制中醫清冠處方、臺灣清冠1號等使用的對象，也不願給予公費補助，最後之所以同意緊急授權，只因陳時中沒有準備足夠的疫苗、快篩、抗病毒藥物，面對死亡及染疫民眾快速增加，僅能讓清冠1號投入民間救急。

國民黨醫療委員會強調，如今未見陳時中及其指定接班人對清冠1號的感謝，還忽略即將來襲的Ba.4、5，不但突襲性地讓公費清冠1號無法繼續供民眾使用，還在各界撻伐聲浪中，以擠牙膏的方式，緩慢地恢復使用對象，不禁要問陳時中、蔡政府面對頗具爭議的高端，都能全力護航，力挺到底，怎麼對於物美價廉、療效不錯的清冠1號，卻處處打壓呢？