屏東枋寮漁港14日凌晨發生聚眾鬥毆案，未成年李姓男子與阮姓男子有2萬塊債務糾紛，雙方相約漁港談判，不料欠錢不還的李男竟夥同10餘友人持棒棍毆打對方，且還錄下影片PO上網挑戰公權力，屁孩行徑令人咋舌，警方獲報後於3小時內逮獲李等9嫌，訊後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦，另尚有5嫌持續追查中。
枋寮警分局指出，李姓男子與阮姓男子雙方疑似因約2萬元金錢糾紛，雙方各自聚眾10餘人，於14日凌晨1時許，相約枋寮漁港情人橋下談判，不料雙方一言不合，李嫌竟夥同陳姓等友人10餘人分別以徒手及木棍毆打阮男及其林姓等友人，幸未造成嚴重傷害，阮男等人手腳受有挫傷，自行就醫。
警方說，李嫌等人犯案後，還目無法紀將鬥毆影片上傳網路社群媒體，公然挑戰公權力。
對此，警方獲報後立即成立專案小組，漏夜追查相關事證，並調閱監視器影像畫面，以車追人積極偵辦，火速於3小時內將李嫌等9人緝捕到案，同時鎖定其他共犯身分持續追查，全案訊後依傷害及妨害秩序（聚眾鬥毆）等罪嫌移送。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。