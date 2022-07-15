未成年欠債不還反聚眾打債主，事後還PO枋寮漁港打人影片挑戰公權力。（翻攝黑色豪門企業／謝佳潾屏東傳真）

未成年欠債不還反聚眾打債主，事後還PO枋寮漁港打人影片挑戰公權力。（翻攝黑色豪門企業／謝佳潾屏東傳真）

警方獲報後火速於3小時內逮獲李嫌等9人。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東枋寮漁港14日凌晨發生聚眾鬥毆案，未成年李姓男子與阮姓男子有2萬塊債務糾紛，雙方相約漁港談判，不料欠錢不還的李男竟夥同10餘友人持棒棍毆打對方，且還錄下影片PO上網挑戰公權力，屁孩行徑令人咋舌，警方獲報後於3小時內逮獲李等9嫌，訊後依傷害、妨害秩序等罪嫌送辦，另尚有5嫌持續追查中。

枋寮警分局指出，李姓男子與阮姓男子雙方疑似因約2萬元金錢糾紛，雙方各自聚眾10餘人，於14日凌晨1時許，相約枋寮漁港情人橋下談判，不料雙方一言不合，李嫌竟夥同陳姓等友人10餘人分別以徒手及木棍毆打阮男及其林姓等友人，幸未造成嚴重傷害，阮男等人手腳受有挫傷，自行就醫。

警方說，李嫌等人犯案後，還目無法紀將鬥毆影片上傳網路社群媒體，公然挑戰公權力。

對此，警方獲報後立即成立專案小組，漏夜追查相關事證，並調閱監視器影像畫面，以車追人積極偵辦，火速於3小時內將李嫌等9人緝捕到案，同時鎖定其他共犯身分持續追查，全案訊後依傷害及妨害秩序（聚眾鬥毆）等罪嫌移送。