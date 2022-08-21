藝人陸元琪是音樂人袁惟仁的前妻，恢單後她獨力撫養一雙兒女，也經常透過社群媒體與網友分享私下生活而吸引不少人追蹤。而她19歲的兒子袁義，在2021年從事音響工作幫忙賺錢、分擔家計，曾遭詐騙集團以炒外匯的手法被騙走19萬元，沒想到近日陸元琪公開坦承自己「精神不太好」疑似又遇到詐騙，讓所有人相當驚訝。

經常透過臉書粉絲團與網友分享生活的陸元琪，20日突然發文訴苦，表示「昨天失眠，精神不太好，一直在想…這個世代壞人怎麼這麼多、騙子好多、什麼都能騙，騙人投資、騙人感情、騙人產品」，期望自己的兩個孩子將來不要跟這些人一樣，浪費地球上的空氣，接著坦承「嗯….孩子們媽咪好像又被騙了」，雖情緒受到影響，但她仍不對勉勵自己繼續奮鬥，表示「努力自己其他交給天上的老大去審判吧」，令網友們看了紛紛留言「加油加油！很辛苦，但一定要撐住喔」、「真的！現代人課題 騙子就在你身邊」、「小琪妳肯定是碰到詐騙集團了。騙貨騙錢！！下次沒付錢就不給寄商品。辛苦了」引發熱議。

事實上，陸元琪的19歲大兒子袁義，去年也曾為了想要替家裡分擔，而誤信了詐騙集團能靠著炒外匯賺入一桶金，沒想到因此被騙走了19萬元，當時媽媽陸元琪曾PO文表示自己看得相當開，認為有時候放手，讓孩子跌倒、學會教訓才會知道世間險惡，沒想到事隔1年自己也遇到詐騙，讓她相當無奈。