現年36歲的泰國女星Pinky Savika，擁有6國混血血統的她，擁有一副深邃五官，加上火辣身材讓她備受關注，2009年主演高收視率泰劇《旋轉的愛》打開知名度後，人氣暴漲。豈料她近日被爆料與媽媽設局詐騙獲利20億泰銖（約16.9億台幣），受害者近萬人，共19人涉案，法院日前正式發佈逮捕令逮捕這對母女。

據泰媒報導，演員Pinky Savika與母親Sarinya Chaiyadej以「龐氏騙局」手法不法獲利，該詐騙案件涉案19人中包括不少演藝圈人士，此前FOREX 3D公司的CEO阿皮拉遭警方逮捕，他聲稱投資外匯交易可獲60%至80%利潤， 100%擔保投資人本金，令不少人上當受騙掉進陷阱，而在公司收到現金後，未進行未進行投資外匯交易，反倒是拆東墻、補西墻，將錢支付給其他受害者、投資人，據悉，該案受害者高達9824人。

Pinky Savika與媽媽在接受調查期間，提出以地契作保釋條件，卻遭法院駁回，法院認為母女涉案金額過高，逃跑幾率極高，因此不予保釋；法院於18日正式發佈逮捕令進行逮捕，目前兩人被押送至拘留所。