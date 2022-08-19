近期詐騙事件頻傳，其中不乏假借政府單位名義誘使民眾一時不察而上當，悠遊卡公司保障會員及一般民眾權益，特地在臺北市政府教育局所舉辦的「臺北市教育博覽會」中設立「BeBe反詐騙學堂」，教你如何聰明使用電子支付不上當。

2022臺北市教育博覽會自8月17日起至8月20日止在臺北南港展覽館二館盛大舉行，本次活動不但虛實整合，且規模升級，共有2,000坪、16個展區，推出有意義、寓教於樂的動態體驗及靜態導覽。其中，擁有超過2,000萬名卡友、逾180萬會員的悠遊卡公司肩負社會教育的任務，在「資訊與智慧教育區」提供反詐騙資訊，扮演教育民眾培養反詐騙觀念的小尖兵。

悠遊卡公司提醒，避免被詐騙可以從自身做起，拿起手機開啟「過濾未知寄件人」功能、關閉iMessage服務、設定「不使用電子信箱接收訊息」及開啟「垃圾訊息阻擋」等四步驟，即可將大部分詐騙訊息阻絕於手機之外。

悠遊卡公司也呼籲，不要點選陌生訊息或email連結，收到政府、銀行、商家主動通知優惠或收取回饋的簡訊，也要再三查證，或撥打反詐騙專線165求證詢問，才可以真正不被詐騙集團得逞。