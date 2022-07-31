新北市社會局副局長許秀能攜帶育兒寶貝袋和汽車玩具組合，到生下二寶的視障夫妻憲哥、純純家探視。（新北市社會局提供）

因應視障朋友養兒育女的需求，新北市社會局2018年委託伊甸基金會開辦送子鳥學堂，迄今已有81位視障者及伴侶參加課程，學習各項育兒和照顧技巧，其中有9對夫妻順利產子，並接受育兒到宅指導服務。社會局副局長許秀能日前攜帶育兒寶貝袋和汽車玩具組合，代表新北市長侯友宜到生下二寶的視障夫妻憲哥、純純家探視。

憲哥因車禍造成後天性失明，純純則因先天性小角膜症，合併青光眼，左眼可見手指數，右眼僅剩光覺，兩人結合對於是否要生育一度猶豫，在參加送子鳥學堂後決定生育，2018年底生下小金剛，身體健康活潑，如今5歲已就讀板橋沙崙國小附幼班。

侯友宜去年2月曾探視過憲哥一家，關心視障夫妻養兒育女的辛苦；得知純純於去年8月又生下二寶，交代社會局代表他前往關懷，並送上祝福。

純純表示，一般新手父母都難免手忙腳亂，何況他們看不見，只能用摸索的，像是泡奶的溫度手感、尿片濕了摸起來像果凍軟軟的就該換了，這些都是在課程中所學到的，還有月嫂到家中來育兒指導和協助坐月子，讓她才有勇氣生下第2胎。

由於疫情影響，原以按摩為業的憲哥留在家中專職照顧2位孩子，純純在懷孕二寶時有受到感染，致視力更加退化，因此目前也暫且在家照顧小孩，因屬於企業聘僱按摩師，她期待在疫情趨緩後，能盡快重返職場工作。

許秀能表示，視障朋友養兒育女比一般人更加的辛苦，需要更多的資源協助，新北市除持續開辦送子鳥學堂，提供一系列的孕前準備及親子教養課程，也會搭配好孕專車和育兒到宅指導等，全力協助視障朋友。