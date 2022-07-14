鬼片《邪門》將南韓特有的「五鬼宅」禁忌風水搬上大銀幕，描述一個家庭不情願地搬到僻靜的空房，卻因為打開一扇不應該開啟的禁忌之門，讓全家面臨可怕的厄運。女主角徐令姬透露：「雖然演出許多恐怖作品，但我實在沒有信心晚上讀這部片的劇本。為了壯膽，我決定來到熱鬧的地方，去超市點了一杯咖啡，然後坐在那邊讀本。」她尤其稱讚本片的場景美術，讓她得以一開拍，就能將情感投入其中。她特別害怕從客廳到房間的那道走廊：「每次經過走廊時，感覺就像通往另一個世界的路口。」

徐令姬也笑說：「事實上，拍攝恐怖片時，最讓人感到負擔的就是拍攝角度。尤其試映會時，我重新觀賞了電影，還坐在最前面，發現我那特寫的臉，實在是好煎熬啊！有點尷尬，感覺我臉上的皺紋都被觀眾給看到了。」而對於自己「恐怖女王」的稱號，她也表明：「能有頭銜是好事，但其實也很有負擔。」甚至語出驚人表示：「已經演出過許多驚悚片和恐怖片，所以想嘗試之前從沒嘗試過的愛情片，詮釋一段深厚的愛情。」

戲外的徐令姬，2011年結婚，育有7歲跟3歲的兩個女兒。這回演出瀕臨崩潰的母親，她在拍攝過程中，想起了生病的母親，尤其最難忘「如果沒有孩子，我會很幸福」這句台詞，「好像是很多母親都不曾表露出來的懇切心聲。第一次讀劇本看到這句台詞時，覺得這根本是現實生活不可能會說出的話。不過我也曾聽說，有些養育生病孩子的人，可能會有過要放棄孩子的念頭，只是不會明顯表露這個想法，選擇去默默地努力守護。我認為身為母親，為這段母女關係負責並努力，是我詮釋這次角色的重點。」導演姜東憲也認同：「片中飽受育兒憂鬱症折磨的母親，還有擁有特別故事的女兒，相信只要是生活在這個時代的人，都會對劇情抱有同感。」

此外，對於許多父母都愛上傳孩子的照片到社群網站，分享孩子的成長過程，徐令姬反而不愛這樣，並發表理由：「雖然手機裡有孩子們的照片，但我不會上傳。我的社群網站只想集中在自己身上，孩子應該也要有孩子的私生活吧。」據悉，她就曾以類似理由，婉拒演出育兒類綜藝節目：「首先是對演出綜藝節目沒有自信，再者分割演員的人生與自己的私生活，似乎也會對我有所幫助。我對家庭跟工作的心態可以很分離，回家的時候，可以重新進入到家庭生活，出門的時候再回到工作模式。」《邪門》明（15日）在台上映。