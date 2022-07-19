南韓統一教前會長郭錠煥19日召開記者會，為日本前首相安倍晉三遭到暗殺一鞠躬道歉。

日本前首相安倍晉三遭到山上徹也暗殺，扯出母親沉迷統一教引發殺機，南韓統一教前會長郭錠煥今（19）日召開記者會鄭重道歉，他表示「打從心底道歉」，坦承日本統一教從熱衷於募款活動的組織轉變成正常組織的過程中遇到阻礙，如今的教會已經偏離正道。

綜合日本電視台、富士電視台、朝日電視台等日媒報導，如今已改名為「世界和平統一家庭聯合會」的南韓統一教前會長郭錠煥今日召開記者會，為安倍晉三遭到謀殺鄭重道歉。他說：「我不認為不用對安倍先生的死負責，我打從心底道歉。」

郭錠煥也表示，他曾試圖將日本統一教從一個熱衷募款活動的組織轉變成正常組織，不過過程中因為教會內部衝突，導致遭遇阻礙而陷入僵局，他更批評如今的教會已「偏離正道」，現在的領導層應該對這起事件負責。

郭錠煥曾被視為僅次於2012年辭世的教會創辦人文鮮明後的第2號人物。

針對安倍晉三遭到暗殺，日本統一教會先前表示會全力配合調查。

41歲的槍手山上徹也在接受調查時稱，因為母親長年大量捐款給特定宗教，導致家庭破碎，更傳出他童年時經常沒食物吃，靠親戚救濟才長大成人，生活相當困苦。