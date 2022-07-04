美國一間動物園近日分享小袋鼠的逗趣影片，牠似乎忘記自己已經長大了，仍想鑽回媽媽肚子前的育兒袋內，未料體型實在太大，試了好幾次都直接滑出來「仆街」，網友看到影片後都忍不住笑了出來，並留言直呼「可愛」。

聖安東尼奧動物園（San Antonio Zoo）經常在社群平台上，分享動物可愛逗趣的生活片段。近日園方上傳了一段小袋鼠「回家」的影片，從畫面中可以看到，一隻小袋鼠蹦蹦跳跳地走到媽媽身前，牠先用雙手拉開媽媽肚子上育兒袋，隨後鑽了進去，但牠似乎沒意識到自己已經長大了，下半身還來不及塞進去，就硬生生地滑出來、摔在地上。

不過小袋鼠並未因此放棄，仍持續不斷嘗試，終於在第三次順利將整個身體都塞進育兒袋中，只不過還沒把頭轉上來，影片就結束了。網友們看到後，都忍不住笑了出來，紛紛留言：「當我知道我得搬出家裡的反應」、「兄弟，是時候搬出去學習獨立了」、「就算我32歲了，還是想當個媽寶」、「袋鼠：讓我回去！我還只是個寶寶！」。

另外也有網友好奇，這隻小袋鼠是不是真的太大、需要「離巢」了，對此聖安東尼奧動物園回應，只要小袋鼠長大之後，媽媽就會讓牠離開育兒袋，但有些幼崽沒辦法很快適應這種新生活，戒不掉躲到媽媽懷裡的習慣，因此在這段陣痛期期間，袋鼠媽媽還是會為了孩子敞開「家門」。