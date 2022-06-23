俄羅斯1名23歲嫩模維德勒(Gretta)，曾因不滿普丁鎮壓民眾行為，在網路痛罵普丁是精神病患者，結果1個月後她竟慘遭殺害，屍體還被塞進行李箱之中，詭異的是她似乎早有預感，命案發生前幾天，親自錄下紀錄，向大家告別可能將被殺害，如若真的出了事情，希望朋友們能夠看見這支影片。

綜合外媒報導，23歲的維德勒罵完普丁後的1個月，計畫前往峇厘島，前程卻在莫斯科一間飯店突然失蹤，後來男友科羅文(Korovin)才坦承犯行，因爆發金錢糾紛失控將對方勒死，在飯店伴屍睡3天，將屍體裝入行李箱之中。而維德勒事發前幾天曾用手機暗自錄下影片，並偷偷藏入飯店櫃檯，直到最近才曝光這段影片。

維德勒在影片中透露，「我住在708號房，我遭受到科羅文死亡威脅，但發出尖叫聲都沒人來救我，為什麼？如果我出了什麼事情，就會明白怎麼了」影片中，維德勒身後背影應是大廳，有許多飯店工作人員的講話聲，而她本人也不以正臉向外界求救，似乎是偷偷錄下紀錄，但有不斷重複「記住他的名字」。

Moscow



Model, 23, whose body was found stashed in a suitcase a year after going missing appears to predict her own death in secretly filmed video just days before her disappearance



Gretta Vedler, 23, was strangled to death by her ex-boyfriend Dmitry Korovin, 23 pic.twitter.com/8QM8pRemW4 — MassiVeMaC (@SchengenStory) June 23, 2022

事實上，科羅文在殺害完女友維德勒後，曾開了大約482公里的車，將屍體載到利佩茨克地區，甚至還用女友身分，在網路發文和回覆訊息，以免被死者親友懷疑察覺，後來是在1名死者男性朋友察覺不對勁，才動用網路力量讓整起事件曝光。而維德勒的死亡，竟是在飆罵普丁完1個月，巧合令人不寒而慄。