國民黨團今在記者會上指稱，獲得快篩試劑EUA的「白千層有限公司」前身是多層次傳銷公司，對此白千層公司的負責人黃淑絹喊冤，強調這個說法有誤，且國民黨團總召曾銘宗所稱，部分SD家用快篩靈敏度只有22.2％，也嚴重影響商譽，這部分已經和律師討論，一定會提告。

黃淑絹接受記者訪問時，相當無奈的表示：「我們就不是直銷公司啊！」她說，原先確實有做健康食品、月曆等批發販賣，改做快篩進口，就是普通的轉換跑道，先前成立公司的目的，也是為了要開立發票，絕非國民黨團所指的直銷公司。

黃淑絹說，SD快篩和羅氏出自同一工廠，是羅氏在亞洲的代工廠，靈敏度等數據都一模一樣，價格還比羅氏少了6、70元，絕對不是劣質品，因此針對立委所提的部分靈敏度22.2％，會提告自清。

黃淑絹表示，她並沒有獲得政府標案，客戶都是一般企業，且由她一間一間洽詢而來，這次被捲入政治鬥爭真的非常倒霉，國民黨團沒有先查證，怎麼可以就直接污衊。

不過黃淑絹也坦承，因為SD和羅氏同一家工廠，因此他們誤認羅氏獲FDA認證，SD也一樣有，但實際上SD並沒獲得認證，確實有誤，是他們的無心之錯，這部分願意道歉。

記者實地查訪白千層公司的登記地址，發現該處確實是位於新店的一處民宅。黃淑絹說，公司目前因為進口快篩試劑，要遷移到空間較大的地點，至於遷往何處，則不便透露。