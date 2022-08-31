「小旋風」林志穎7月22日駕駛特斯拉在桃園發生嚴重自撞車禍、座車起火，造成右手肩膀肱骨粉碎性骨折、顱內出血以及輕微腦震盪，因撞擊力道也產生右側氣血胸，在加護病房待了10天，上周已返家休養，復原狀況良好。他8月31日在IG限動分享體重照，172公分高的他體重僅剩53.7公斤，但仍正能量寫道「體重慢慢恢復中，繼續加油」。

林志穎吉米工作室表示，因他之前手術在醫院躺了1個多月，肌肉流失瘦了約10公斤，目前有在持續運動復健，希望能夠趕快回到當初的體重。林志穎則透露自己本來體重60出頭公斤，車禍入院後肌肉都沒了，最低曾掉到50公斤，他希望大家都要保重身體，「平安就是福」。

林志穎發生車禍時第一時間就被熱心路人救出，緊急送往長庚醫院，當時坐在副駕的雙胞胎兒子Jenson並無大礙。他住院期間關於病情謠言不斷，因此出院後，於26日親發聲明，表示非常感謝大家這陣子的關心，「這幾天我已經從醫院返回家中休養，謝謝在第一時間救起我跟Jenson 的恩人，也謝謝大家這段時間給予的打氣與鼓勵，有關身體的狀況也在長庚專業的醫療照護下順利完成相關程序，只是還需要時間復健及休養。」

他請大家再給他與家人一些時間與空間，「目前只想好好的陪伴家人，也請不要相信沒有經過證實的謠言」，並允諾會好好休養恢復，待身體狀況更好時再度會回到工作崗位上。當時工作室即說明他目前復原狀況良好，剩下右肩膀還持續疼痛，現在則需運動復健把肌肉養回來。