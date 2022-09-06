台北市長參選人黃珊珊日前提出上任後首要拆除北市第一殯儀館，將4580坪的空間綠化還給市民，卻遭國民黨新人聯合召開記者會，直指蓋綠地是最廉價政策，並呼籲不要淪為「公園珊」。對此黃珊珊今舉辦政見記者會時表示，綠地是為了休養生息，未來透過公民參與方式，決定該用地的使用方向。另也將在二殯周遭劃興建「殯葬禮儀服務中心」，評估設立禮儀專區可行性。

黃珊珊拆一殯變綠地政策，引發各界議論，包含民進黨對手陳時中稱是舊事重提，國民黨議員也質疑是割稻尾、沒經大腦。另也有藍營新人批評，蓋綠地是最廉價政策，周邊就有榮星公園，並呼籲不要淪為「公園珊」。

黃今日舉辦政見發表會，特別再提起一殯拆除，強調二殯翻新擴建完工後，一殯會即刻拆除。而一殯原本是殯葬用地，無法作為其他使用，希望進行暫時綠化，還給市民呼吸空間，讓其休養生息，暫時成為市政儲備用地，未來透過公民參與方式，決定該用地的使用方向。

另外，她也構思拆除二殯週遭的黎元大樓海砂屋，規劃興建「殯葬禮儀服務中心」，評估設立禮儀專區可行性，以BOT方式，將二殯周邊禮儀服務業者集中管理，提供市民完整服務並改善環境市容。不過據了解，黎元大樓早已於去年8月拆除，現為黎元臨時平面停車場。