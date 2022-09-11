台北市政府與文化部曾因「空總」土地問題互槓，如今無黨籍台北市長參選人黃珊珊與民進黨台北市長參選人陳時中競辦總幹事、立委吳思瑤因「空總」卡關問題再度隔空互嗆，黃珊珊今（11日）批評「難道要台北市特別為你開個門嗎？」吳思瑤則回擊，黃珊珊真的柯文哲化了，這就是文化部跟柯市府思維最大的不同，更反酸「要選市長了才出現關心！」

吳思瑤稍早透過臉書表示，昨天的活動是台灣當代一年展TAIWAN ANNUAL，是由視覺藝術展聯盟2002年開始舉辦，為了落實藝術平權，為年輕新銳藝術家鋪底、打造第一哩路的交流平台；黃珊珊過去擔任議員21年、副市長將近3年，這個一直在台北舉辦的盛會從未看見她來參與，要選市長了才出現關心，國民黨台北市長參選人蔣萬安當然也是。

吳思瑤批評，黃、蔣選舉到了第一次來關心，也不是不行，愈多人關心文化都該歡迎。但非常諷刺，第一次參加這個重要展會的黃珊珊，顯然也沒做好功課，不知道過去「一年展」尋找舉辦場地的苦難歷程。

吳思瑤批評，昨天開展的「空總園區」，這幾年來更被柯市府從中卡關作梗，讓首都這塊珍貴的文化場域發展延滯受阻，已經不是新聞。黃珊珊為了選舉可以來消費文化，沒看見她為任內卡關空總開發表達歉意就算了，還能振振有辭大談自己的文化政策。黃不覺得汗顏，自己倒是替她感到遺憾。

此外，黃珊珊今出席活動時被媒體問及「是不是該表達對文化界的歉意？」吳思瑤說，黃珊珊再次柯文哲上身，反嗆「難道要台北市幫你開一道門嗎？」黃珊珊真的柯文哲化了。這就是文化部跟柯市府思維最大的不同！也是對土地使用根本上的歧異。

吳思瑤表示，回到空總土地爭議，黃珊珊把文化用地的多元想像侷限於單一套路變成商業開發，所以推託比照一般都市計畫要求40％的高回饋。這就是把文化與商業畫上等號，無視於政府支持藝文發展需要更高位的政策高度。把將本求利的作法套用在文化政策，這樣對嗎？

她說，柯文哲曾喊出「改變台北就從文化開始」，這就是2014柯文哲欺騙台北的開始。黃珊珊這句「難道要台北市幫你開一道門嗎？」正是100％的柯文哲話術！文化是國家的根，文化優先是國際趨勢，政府當然應當竭盡所能「為文化開門鋪路」！