台北市長選戰三腳督激戰，美麗島電子報董事長吳子嘉近日斷言「一定會發生棄保」，最後變成藍綠對決。台北市長參選人黃珊珊說，比賽才剛開始，台北市民最不關心的應該就是棄保了。黃珊珊今也開通[email protected]帳號，她強調，大部分的市民還是希望能夠看到政策，台北市的選戰不應每天只喊棄保。

黃珊珊今早赴東門市場掃街，對於吳子嘉直指北市選戰會棄保，黃表示，「各位，比賽才剛開始，現在就在每天談棄保，真的就是沒有其他的事情可以討論了嗎？」她強調，包括民生經濟，還有台北有很多的挑戰，高齡、少子，物價、居住正義、都市更新等，這些才是台北市民關心的事情，「我相信台北市民最不關心的應該就是棄保了」。

黃珊珊今天創立[email protected]帳號，對於未來空戰規畫，黃珊珊說，因為起步的比較晚，現在都在準備中，接下來當然希望在各種可能的管道盡量宣傳，她在主流媒體可能沒有那麼大優勢，希望能透過網路、口耳相傳，各自群組、社群的方式散布理念。

黃珊珊說，她相信大部分的市民還是希望能夠看到政策，也希望能夠知道參選人未來將要帶台北市去哪裡，因此她會透過各種方式讓大家知道，台北市的選戰不應該只是在媒體上每天只喊棄保。

另外，黃珊珊昨在臉書貼出水源二三期的住戶、艋舺商圈製作看板支持她，媒體詢問，要用市政牌對決藍綠烏賊戰？黃珊珊說，其實人民在乎的是自己的生活、能不能安居樂業，現在大家都是口水戰或抹顏色，但市民最在意的是他們自己的生活、安全、民生經濟，重點在於參加選戰的人，不管是誰都應回過頭來想一想，怎麼樣來讓市民更安心，謝謝他們的支持，她會繼續做實事、做實話。

至於民進黨策略是打柯文哲損黃珊珊選情？黃珊珊直言，他們打柯又不是今天才打，無奈表示「每一個人都做好自己該做的事吧，打別人不會讓自己變得更好。」