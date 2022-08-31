太有錢也是種「困擾」？有名母胎單身22年女子在網上分享遇到的問題，她表示父母是經營營造公司，過著衣食無缺的生活，吃好穿好的她，雖然身高167公分，但體重卻飆升到90公斤，但是，父母卻要她別減肥，並認為這樣才能遇到「真愛」，這樣的觀念灌輸，讓想變漂亮的她不知該如何是好；網友則認為「還是先減肥吧」。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她表示父母是經營造公司，在台北有好幾塊土地與建物，過著衣食無缺，無憂無慮的生活，每天吃著山珍海味，也讓身高167公分的她，體重飆到了90公斤。

由於她的父母從小灌輸她「不能把家世說給別人聽」的觀念，甚至父母看著她90公斤的體重，要她不需減肥，因為這樣如果有男生愛妳「那才是真愛」，交往後再減肥就好，但是已經22歲了，至今還是「母胎單身」，讓她覺得非常難過，且因為自己是獨身女，沒有兄弟姊妹，也不敢和別人說家世，就怕遇到「以錢為目的」才喜歡她的男生。

文章一出，網友紛紛留言表示「這種的也未必真愛啊」、「還是先減肥吧！不然準備孤老終生」、「先不說找不找到真愛吧，擁有一個健康的身體豈不更重要嗎？」、「胖歸胖，也要把外表打理好」、「我覺得你先減肥運動讓自己變得更好」、「哪來的錯誤觀念」。