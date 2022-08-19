男星潘瑋柏2001年在台灣演藝圈出道，2015年起積極在大陸娛樂圈發展，在綜藝節目《中國有嘻哈》，《中國新說唱》等節目擔任製作人。不過由於易胖體質，讓潘瑋柏出道後的身材經常受到關注。近日，他受邀參加《披荊斬棘的哥哥2》，成功瘦了26斤（約15.6公斤），大方分享減肥秘訣就是「管住嘴，然後練舞練舞練舞，和我的脂肪一起，披荊斬棘！」

至於潘瑋柏是如何「管住嘴」的?從他放出的照片不難看出，照片中的減肥餐放眼望去全是素菜，有水煮鷄肉、牛排、水煮花椰菜、水煮玉米筍、火龍果等，看來清淡的飲食對於減肥大有益處，成功從「三番王韋木白做到月瘦26斤變潘瑋柏！」

潘瑋柏公開減肥餐。（圖／翻攝自 潘瑋柏微博）

潘瑋柏放出練唱照片大秀「八塊腹肌」。（圖／翻攝自 潘瑋柏微博）

此外，他還發出一張練唱照片，照片中他衣服掀開，竟露出「八塊腹肌」，結果仔細一看竟是造型T-Shirt，網友笑翻：「認真的嗎？」好友也紛紛在評論區出沒，劉畊宏發送了一個笑臉和大拇指貼圖，楊丞琳留言「三番月半，在減肥營玩得開心嗎？雖然我倆老愛鬥嘴，但你知道我是最愛你的！加油！」