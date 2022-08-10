到底是台中市「公館路」還是「公舘路」？市議員朱暖英說，市府民政局製作的門牌使用「舘」字，但交通局路牌用的是「館」，有弱勢民眾申請補助時，因住家地址寫「公館路」遭退件，得重跑一趟，市府應盤點類似問題並改正；民政局長吳世瑋表示，將內部討論後進行統一。

朱暖英質詢時問吳世瑋，台中市公舘路到底是「食」字旁的館還是「舍」字旁的舘？吳世瑋想了想認為應該是「食字旁的館」，但朱暖英接著拿出照片說，民政局製作的門牌是用「舘」，交通局的路名牌才是食字旁，到底標準的台中市公館路是哪個一個？

朱暖英接著說，她日前接獲陳情，有弱勢民眾要申請補助，單單一個「館」字寫不對就遭到區公所退件，還要重新申請，相當不方便；市府應盤點到底台中有多少類似的狀況？避免造成民眾困擾。

此外，台中縣市合併已經12年，朱暖英說，有超過一半的門牌還未更新，到底是市府沒錢汰換？還是執行效率太差？門牌關係著一座城市進步與否，市府應利用更新門牌的機會同時盤點路名有無異體字問題，避免用字不一樣的現象持續發生。

吳世瑋說，市府從縣市合併首年就開始進行門牌汰換，考量有時候路名等資訊會更改，因此採用漸進方式，每年至少編列500萬元以上汰換。