宋祖兒在劇中是一位公主。（八大提供）

陳若軒為戲健身。（八大提供）

宋祖兒和陳若軒在戲中有段虐戀。（八大提供）

熱播奇幻古裝劇《九州縹緲錄》，女主角宋祖兒童星出身，有神顏美女封號，在《九州縹緲錄》中，她首次獻出螢幕初吻，透露當初因為還不想拍吻戲，就先主動跟導演提議：「我沒有拍過吻戲，要不就算了？」沒想到導演反問：「怎麼？沒談過戀愛？」一度讓她辭窮語塞。

由於劇情需求，宋祖兒同意拍攝吻戲，直率的她在受訪時，當著劇中合拍吻戲的陳若軒面前開玩笑說：「真的好尷尬，而且第一次跟這種人拍，就跟吻了頭牛一樣，虧死了！」

新生代演員陳若軒和宋祖兒在劇中有一段虐戀，他為了演出戲裡粗曠的「姬野」一角，需要瘋狂地減肥運動，控制體重，付出許多努力和鍛鍊來貼合角色，「因為『姬野』是一個戰士，所以他的身材一定要好！」更進一步透露，在得知會有裸露上半身的戲時，就開始積極健身，也詢問導演能否等他身材練好再拍這些橋段，沒想到導演竟妙回：「等到你練出來，戲都殺青了。」

但陳若軒不死心，拿出誠意說服導演，「我說導演你相信我，然後大概拍到一半的時候，導演看到了我的六塊腹肌。」陳若軒展現出驚人的意志力。

陳若軒表示，「姬野」和他本人相差很多，尤其是「內在」的部分，在詮釋上更有難度，需要去感受一下劇中角色的人生經歷，和遭遇的痛苦，「故事裡『姬野』很慘，作為演員，我也跟他經歷了一遍，尤其經常挨打！」

陳若軒透露在《九州縹緲錄》裡，他是真的挨打，而且為求拍攝一次到位，武行老師下手也都毫不留情，「他們真的很用力，打完之後我還得繼續演戲，其實有時候都不用演，就是真的很慘！經歷過一次就終生難忘。」

《九州縹緲錄》每週一至週五晚間九點在八大第1台全台首播。