網紅鄧佳華拍攝謎片《華根初上》引發話題，不過合作的導演圤智雨卻對他頗有怨言，日前鄧佳華自曝連買口罩的錢都沒有，卻遭他打臉公開當初拍片價碼，稍早更列出13點怒嗆：「這些年鄧佳華騙了大家什麼」，似乎想揭穿私下真面目。

圤智雨稍早在臉書發文，一開頭就寫道：「這些年鄧佳華騙了大家什麼」，立刻引發眾人關注，接著表示跟這人合作一部片，就發現他很懂得將自身弱點變優點，接著列出13點似乎要將其真面目公諸於世，他舉例之前鄧佳華摸星暄奶被判刑，後來談分期付款，但至今卻找理由不給，不禁怒嗆：「為什麼要騙受害者」，接著更指出鄧佳華不僅當外送員是假的，拍一部AV等於別人拍五部，卻謊稱自己過的不好。

圤智雨更接連戳破鄧佳華謊言，像是「騙說在連千毅那邊工作的錢有給媽媽，但一毛都沒給」、「 保全的工作是跟人借衣服來扮的」、「騙大家不騷擾某正妹，但還是騷擾」等等，接著不忘向雞蛋糕店老闆喊話：「你們找了鄧佳華，但他的言論都以你們為出發點講的，請管管他吧，不然哪天做了什麼不得體的事害到你們」。

對此，網友紛紛留言嘲諷：「保全太扯了，這人沒救了」、「我就說他怎麼有辦法一直換工作，原來是假的」、「快30歲的人還在醉生夢死，不為未來打算」、「為什麼還沒踢到鐵板?還是說台灣人太善良了」，對於有人反問：「您當初幹嘛找這種人拍片」，圤智雨則回覆：「流量呀，你知道華根初上是台灣賣最好的AV嗎！有四百多萬耶，這樣一時的利益，你是片商不賺嗎」。