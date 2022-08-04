網路奇人鄧佳華，近日轉換跑道當大樓保全，並透露需要一份穩定工作，不料僅做6天便自行請辭，改至某雞蛋糕店打工，更放話稱會做10年以上，普遍被網友看衰做不久，不過辣模老闆娘對他頗為看好，更稱願給機會好好表現，對此，鄧佳華則說想藉工作賺錢、交到女朋友，還誇說老闆娘小澪長得很漂亮。

近日鄧佳華因老闆娘曾對他說：「人人平等都有工作的機會」，感動認真背下菜單，以及學習製作雞蛋糕的方式，更聲稱女老闆是模特需顧慮形象，因此在他個人社群不會亂發文發表意見，向她保證專注在雞蛋糕本份上，對方也能給鄧佳華個人空間，更稱忙完可開直播跟滑手機，讓他更加珍惜手上的這份工作。

鄧佳華誇說老闆娘小澪長得很漂亮，還有一頭短頭髮讓他很喜歡。(圖/鄧佳華 FB)

鄧佳華穿上專屬店家服飾，認真工作獲得老闆娘小澪的肯定。(圖/鄧佳華 FB)

為此，女老闆小澪透露，在鄧佳華試用階段會給時間考核，尚未讓他烤給顧客吃。小澪對《三立新聞網》表示，她認為人人討生活都不容易，鄧佳華跟其他人沒有不同，而且實習時的態度上進，因此願意繼續教他。至於鄧佳華曾說女友的理想特徵是短髮，立刻讓條件相符的老闆娘回絕：「我要去留長頭髮了」。

小澪透露他已有男朋友，男友也知道她錄用鄧佳華，不過她說對鄧佳華「應該是還好」，貌似鄧佳華已成了單相思，她也透露起初收到鄧佳華履歷時的當下，曾一度懷疑是不是本人，無論如何，目前狀似勞資方還算滿意現況，而網友也對鄧佳華加油：「喜歡就不要再換了」、「好好加油」、「那些都是社會歷練」。