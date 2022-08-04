資深藝人譚艾珍的女兒、女星歐陽靖和日本攝影師老公小菅亮輔（RK）育有一兒「新醬」，獨自撫養兒子的歐陽靖不時在網上分享育兒生活，她今（4日）則在IG感性回應網友提問：「如果知道自己會成為單親媽媽，我就不會生小孩了」，歐陽靖還曬出一張產後照，苦嘆身體臃腫、殘破不堪：「我一點都不鼓勵別人生小孩」。

歐陽靖自2020年從日本返台生產後，就和譚艾珍一起照顧新醬長大，和丈夫已分隔2年多，不過親民的歐陽靖仍樂於分享育兒生活，還在IG開放網友提問，有人就問：「如果能夠重來～你會決定生小孩嗎」，對此，歐陽靖感性說：「老實說...如果知道自己會成為單親媽媽，我就不會生小孩了」，同時還曬出產後自拍照，苦嘆：「這是我生產完殘破不堪的臃腫身體。我一點都不鼓勵別人生小孩」，不過，歐陽靖認為，既然孩子選擇了她，那這就是她的功課。

至於媽媽獨自育兒，歐陽靖則表示，體力活要自己做之外，媽媽的身體也一定要很好，還要考量生計問題，所以工作必須更努力，歐陽靖還幽默說：「但有時候家裡少個製造麻煩的人，其實比較好」。

歐陽靖IG限時動態全文。（圖／取材自歐陽靖 Instagram）

歐陽靖也以過來人身分給建議：「不要把自己24小時跟小孩綁在一起！要適時給自己喘息的機會」，並表示要安排好後援，不論是老公、親戚、保母或是托嬰等都可以。