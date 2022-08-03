美國眾議院議長裴洛西正展開訪台行程，一票兩岸三地藝人紛紛在微博表態「只有一個中國」，並轉發中共官媒央視新聞圖片「世界上只有一個中國」。台灣藝人目前有歐陽娜娜、陳立農、陳妍希等在微博發文表態「只有一個中國」。而蕭敬騰、張韶涵等過往「指標性」藝人尚未表態。

大陸方面，藝人那英、韓紅、寧靜、汪峰、陳坤、沈騰、景甜、何炅、謝娜、張杰、楊迪、胡夏、姚晨、劉亦菲、李冰冰、周筆暢、張藝興、蔡徐坤、袁婭維、于文文、王嘉爾、陳立農、易烊千璽等在微博發文表態「只有一個中國」，並轉發央視微博「世界上只有一個中國」圖片。圖片附有中華人民共和國國旗，台灣地圖在「中國」的國字裡面的圖案。

歐陽娜娜微博。（微博）

台灣方面，藝人歐陽娜娜、陳立農、陳妍希等在微博發文表態「只有一個中國」。而蕭敬騰、張韶涵等過往「指標性」藝人則尚未表態。

央視4月9日曾經推出《我們同唱一首歌》邀請蕭敬騰、歐陽娜娜、陳立農、方文山和大陸藝人袁婭維、張杰合唱，歌詞中有「從來是一家」、「落葉歸根」等用語。

香港方面，藝人謝霆鋒、惠英紅、王祖藍、趙雅芝、陳小春、李克勤、蔡卓妍、鍾欣潼、楊穎（Angelababy）、容祖兒、薛凱琪、劉雅瑟、陳偉霆、陳法蓉、許靖韻、白冰、何珮瑜、余衍隆、馬思惠等亦紛紛在微博轉發央視新聞「＃只有一個中國＃」的微博，並紛紛寫上「＃只有一個中國＃」。其中，不少藝人都是英皇娛樂集團和TVB旗下藝人。