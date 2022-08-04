8月底總統蔡英文南下高雄跑行程途中，在空檔時間邀請市長陳其邁停下來買飲料時，因陳其邁搖晃環保杯的小動作，意外地發生了一段「小插曲」，而他手中的環保杯，之後也成為大家關注焦點，不少網友紛紛在總統及市長的臉書貼文下留言，敲碗想知道市長手上亮眼的圖騰風冰霸杯在哪買。

這款全台獨有的圖騰冰霸杯以布農族圖騰為設計發想，紅黃黑白相間的顏色交錯，搭配潔白亮色的外觀，為原駁館去年慶祝2週年時所設計的紀念商品，原本已經停產沒在販售的冰霸杯，在陳其邁的意外代言下重新復活。營運業者謝先生表示，新聞報導出來隔天，就有不少網友私訊原駁館臉書，甚至還有打電話到館內詢問購買，因詢問度過高，決定請廠商連夜趕工，推出限量100組預購優惠，只要在8/7前來電完成預購者可享700元（原價800元）預購優惠價。

位於高雄市駁二藝術特區裡的「原駁館」。整間店充滿濃濃的原住民設計風格，裡頭販售的產品大多以高雄在地原住民文創業者、農特產品及原民風味輕食為主。原駁館於2020年5月開幕，由高雄市政府原民會為推動大高雄地區原住民族產業經濟，在駁二藝術特區設置以原住民文創設計、生活藝術為主題的行銷據點。

高雄市政府原民會主委阿布斯表示，原駁館除了提供高雄在地原民業者一個產品銷售的空間，同時也在輔導原民業者產品轉型、協助產品包裝設計、提供行銷平台的一個據點，為了因應市場需求，館內也會在特定節日及週末推出文化體驗活動及策展，讓更多市民朋友接觸原民文創產業的魅力。