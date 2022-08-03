台南一名男子今（3）日前往一間小火鍋用餐後，上網指控被店家當成小偷、報警處理，明明他自己只是使用自帶餐具。不過卻被目擊者打臉，原來男子是用自己帶的手搖飲料杯裝爆米花、飲料，被店員勸說後仍未改善、甚至浪費食材，店家報警後還直接烙跑！

一名網友表示自己吃火鍋時用自帶餐具，卻被店家當成小偷報警。（翻攝自爆料公社）

原PO在臉書社團「匿名公社」發文表示，他在億品鍋成大勝利店用餐，使用自帶餐具後被店員警告「下一次」不要使用，結果卻被店家當成小偷報警、詛咒會遭天譴，「我只是用杯子，免洗杯，還無蓋」，如果有人覺得他加油添醋，可以自己前往火鍋店試試看。

目擊者拍下網友浪費食物的照片。（翻攝自爆料公社）

不過一名目擊網友拍下現場照片，指出店員當時已經勸說過一次，原PO卻依然故我使用自帶容器裝店家的飲料、爆米花，「不知道胖胖杯的手搖飲杯算不算很大杯？」原PO聽到店家報警後，甚至把飲料、爆米花全部丟進火鍋中，「確實有聽到店員說『浪費食材會遭天譴』，但我個人不覺得這句話是在詛咒耶！」

原PO辯稱，自己是拿杯子裝飲料、爆米花邊吃邊看小說，認為店家說的下一次不可以是指下一次用餐，「後來他說要報警處理，我只能把手上的爆米花還他，不然他倒回爆米花機咋辦？」但又被打臉，指出是原PO裝第2次被店員阻止，不聽勸在店內大鬧，聽到店家要報警後就把爆米花丟進火鍋。

火鍋店員出面說明當時狀況。（翻攝自爆料公社）

火鍋店負責人要求網友刪文、公開道歉，否則將討論是否提告妨害名譽。（翻攝自爆料公社）

火鍋店員則出面表示，自己沒有要原PO還爆米花、飲料，「就算叫你還我，你有必要浪費食物嗎倒進去鍋裡嗎？」透露原PO吃了快2小時都沒有打擾他，只是遵從老闆指示做事而已。火鍋店負責人也聲明，自己可以不計較原PO的行為，但他上網亂開副本帶風向、欺負店內員工讓人無法忍受，因此要求原PO刪文、公開道歉，否則就要跟總公司討論是否提告妨害名譽。目前原PO已經刪除指控文章。