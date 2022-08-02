許多情侶都會因為金錢問題發生爭吵，不過有時可能本來就不該在一起。一名女網友今（2）日怒轟月薪3萬多的男友沒用，沒錢也不願向同事借貸，帶她去吃人頭費近1千元的火鍋吃到飽，「這種沒用的男人是不是該分手了？」。不過許多網友發現，男友每個月薪水都是全部上繳，消息曝光後引發熱議。

網友在上班時間打擾男友，還怪對方都不理自己。（翻攝自匿名2公社臉書）

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文表示，「跟到沒用的男人真的很生氣」，月薪3萬多的男友雖然都會上繳薪水給她管理，但付了房租、水電、網路費用後剩下沒多少，原本雙方約好每個月吃一次大餐，上個月為了修車暫緩，今天她突然想吃吃到飽，男友卻要她等3天後領薪水再去，也不願跟同事借錢，讓她氣得大喊「跟同事借一下會死嗎？」、「這種沒用的男人是不是該分手了？」

網友要求男友跟同事借貸後帶她吃火鍋，甚至為此威脅分手。（翻攝自匿名2公社臉書）

原PO分享自己和男友的對話內容，先是在上班時段不顧主管在旁，打擾男友說要吃火鍋，「你再不理我我真的要生氣了」，面對男友安慰領薪水再吃大餐時，依然故我的回應「我不要，我今天要去吃吃到飽的火鍋」、「你這樣拿不出來，很丟臉耶」，甚至要求男友跟同事借錢帶她吃火鍋，不然就要分手。

對此，許多網友紛紛回應，「男生趕快趁七夕前分手啊！連七夕禮物都能省下來了！」、「真的很沒用，竟然沒叫妳滾回去」、「薪水都交給你管了不是應該你出嗎？」、「腦袋這個東西雖然大家都不太一樣，但沒有的，還是很少見！」、「到底為什麼這種人都有男朋友啊？」