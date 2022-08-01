日前有一位大陸女團成員被爆料偷拍朋友洗澡影片，還傳給男朋友，被當事人發現後還刪微博搞消失。這名女偶像就是BEJ48成員朱力維是團體第11期成員，在6月底才成為正式成員，上月31日晚上就被爆料偷拍朋友洗澡的影片還傳給男朋友。

女網友透露自己與朱力維在2020年元旦出去玩時，被對方偷拍，朱力維還將影片傳給男友。她發現自己被偷拍後，朱力維才心虛坦承，稱自己被男友威脅，男友手中還有其他很多私密影片。女網友要求朱與男友刪除影片，但他們卻不斷顧左右而言他，事後朱力維更是刪除聯絡方式搞消失。

朱力維與男友的對話紀錄，男子態度十分囂張。(圖/微博)

再次聯繫上後，朱力維改稱自己沒拍到影片，在雙方的父母溝通後，朱的家長只想息事寧人，最後女網友報警處理，然而警察卻告訴她，因為朱力維與男友已經刪除了影片，所以無法立案，就算有親口承認的錄音檔，也無法作為有效證據提交。兩人在當時都還是學生，校方則問女網友是否希望朱力維被退學，她則念在舊情否認，學校就決定等寒假結束後開學再處理此事，但這件事就不了了之。

經過了二年多後，女網友表示遭遇這種事情很痛苦，也還很怕自己會遭朱跟其男友報復，但還是希望把這件事情公諸於世，希望不要出現下一個受害者：「我不希望這樣一個人以偶像知名成為別人的榜樣。」呼籲「希望她身邊的女生們提高警惕，也希望這樣的事不要再發生」。此消息一出，許多網友紛紛表示，擔心同團的團員也被偷拍，希望朱力維退團。