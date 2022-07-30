民進黨桃園市長參選人林智堅30日中午在臉書上公開提供給台大學倫會審查資料，包括2015年8月11日陳明通投稿論文、2015年12月林智堅研究大綱、2016年2月1日林智堅研究計畫書草稿、2016年2月1日陳明通教授信件紀錄、2016年5月18日林智堅口試申請紀錄，其中還有2022年7月5日陳明通公開聲明截圖及2022年7月23日陳明通聲明。對此，資深媒體人黃揚明今（30）日就在臉書上爆出了林智堅的國圖掃描版論文，與他公布的電子檔又有不同，這讓黃揚明直呼「小智公布了電子檔，相信會有一堆人拿電子檔進查重軟體比對的，祝福小智」，引發討論。

林智堅在臉書上再次強調，對於論文的立場證明自己是原創絕無抄襲，至於涉入此事的其他人也必須依靠公正客觀具有調查能力的第三方來判定。林智堅說，與所有學倫會的委員一樣想要守護台大的校譽，因為他也是這所學校的一份子。這是參與這件事情的每一位都應該共同守護，更不要讓未經查證的說法成為誤導民眾的風向。

不過黃揚明今日在臉書上指出，「林智堅今天也公布了他的碩士論文電子檔，與國圖掃描版這才發現，原來他的中英文摘要頁面在國圖版沒有關鍵字，但今天公布的版本卻多了關鍵字」，這讓黃揚明質疑「難道，小智交出了論文完成版之後還持續寫論文？另外，英文摘要的分段格式也不同」，最後黃揚明更說「既然小智公布了電子檔，相信會有一堆人拿電子檔進查重軟體比對的，祝福小智」。

此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓「哈！畢業了還繼續精修？！還是連自己都搞不清楚繳到國圖的是哪一份」、「論文也會生利息」、「請小智自我發揮一下」、「後面的團隊很盡責」、「太神了！全球獨一無二」。