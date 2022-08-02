大陸氣質女星董璇2019年與男星高雲翔結束婚姻後，把重心放在工作和照顧女兒上，在戲劇、綜藝都有亮眼表現，董璇近日在陸綜討論到：「戀愛中對方向你借錢該借嗎」，認為應該要「掉頭就走」，董璇表示，她以前可能會借錢給男友，但她現在有孩子，考慮的就更多了。

董璇在陸綜《五十公里桃花塢》大聊感情觀，討論到：「戀愛中對方向你借錢該借嗎」，有男嘉賓毫不猶豫表示，會借錢給戀愛對象，董璇則勸他要清醒點「一定要把戀愛和婚姻分清，現在連騙婚的都有」，董璇則認為，若是遇到這樣的男生，應該要「掉頭就走」。

董璇果斷又毫不猶豫的口氣，讓身邊的男星王傳君驚呆：「我不信，我絕對不信，你不是這樣的人」，董璇則直言：「你得信，我原來不是這樣，但我現在是，我現在有孩子」，有自己需要保護的人，考慮的就更多，而董璇事後也在微博意有所指發文：「愛是愛不完的，還是要分清戀愛和婚姻，不多說了，跳舞去了」。

其實，董璇自離婚後一度對上一段婚姻和感情都相當低調，她日前則罕見談當年離婚內幕，表示她當年不是原諒高雲翔，而是選擇幫助他，「但我覺得他爸媽身體也不好，他在當地沒朋友、沒人管」，董璇一人扛起所有事，直言當時生活完全是一團糟，同時，董璇也直言，如果沒有孩子，處理方式也會不同，但為母則強，她才會扛起這個責任，似乎暗指為了小孩才選擇救夫。