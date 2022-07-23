面對感情，有些人容易被感動，尤其是當追求者不斷獻殷勤，很快就會淪陷；不過《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座談戀愛相當謹慎，不容易動心，也很難撩得動，想要將他們追到手，需要長時間相處，才能卸下他們的防備心。

▍處女座

處女座是典型的完美主義者，他們不管是對自己還是對於伴侶的要求都很高，加上本身比較敏感，防備心重，所以很難對人動心。處女座對待感情相當認真，他們需要仔細分析兩人是否合適，對於細節要求嚴格，因此除非對於追求者有一定程度的了解，否則不會輕易開始一段感情。

▍水瓶座

水瓶座對於愛情的要求很高，加上對待感情態度謹慎，除非遇到一個能夠走進自己內心的人，且又是能讓自己放心依賴的對象，否則水瓶座很難真正動心，以至於感情容易談一談就無疾而終。

▍摩羯座

摩羯座一開始對待感情的方式多半不冷不熱，加上本身個性較慢熟，需要靠長時間檢驗對方對待自己是否真心；除此之外，摩羯座對另一半的要求很高，因為只有這樣才能配得上同樣優秀的自己，其餘平庸的人他們看不上眼。