愛情最美好的樣子大概就是「雙向奔赴」！所以不管是付出和體諒都是彼此的責任，溝通更是戀人間最好的橋樑，但許多人反而害怕爭吵，選擇一味包容，但又無法完全不在意，便導致「冷戰」的局面，不過對於以下３星座而言，若到達這地步代表他們對這份感情已不抱任何期待了！

#天秤座

戀愛裡面對爭吵天秤座多選擇包容，若他們決定冷處理就代表已對這段感情失望了。(圖/翻攝自觸mii)

天秤座在12星座中脾氣算是頂好的，面對感情更是選擇包容對方的一方，希望能維持兩人和平的關係！但是若戀人對於她每次的忍讓毫無察覺，不懂反思的話，天秤雖表面默不作聲看似妥協，但實際上天秤早已決定放棄這段感情了，哪怕其中有心軟與糾結，最終也不足以改變這個決定。

#摩羯座

魔羯座時常自己消化情緒，若決定離開絕對是長久的累積。(圖/翻攝自觸mii)

摩羯座多看似高冷，但其實在戀愛裡內心比任何人都炙熱！不過面對很多不開心，都會選擇靠自己消化，所以每當兩人遇到爭執，魔羯會選擇「能忍則忍」不過當事情慢慢累積，直到他無法消化就會一次爆發，若冷戰絕對不會是先開口的一方。魔羯的愛比你想得更多，所以當他決定離開你，也不會只是當下衝動。

#天蠍座

天蠍座戀愛時最看重戀人給的安全感，認為有爭吵才是情侶交流的管道。(圖/翻攝自觸mii)

天蠍座在戀愛裡有自己的執著，因為內心的敏感和缺乏安全感，所以通常會有很強的控制慾！天蠍不怕與戀人發生爭執，甚至很享受在其中，認為對方這樣反而是在乎他的表現！若你選擇用冷戰來處理，會讓天蠍的玻璃心碎滿地，即便他看起來很平靜，但內心對這份感情充滿徬徨，戀人如果沒及時發現，這段感情就會難以挽回。

其實不管和誰戀愛，「冷戰」都是很傷彼此感情的！許多人常把戀人的包容體諒當成理所當然，卻忘了一段感情是要靠兩個人一起經營的，多溝通且要真的把每一次出現的問題放心裡，才不會因相同事情再起爭執，導致彼此都心累而放棄這珍貴緣分。