面對逝去的愛情，有些人因為不捨離開，反覆和另一半糾纏，或許可以重修舊好，但也可能成為更大的傷痛。不過《搜狐網》運勢專欄點名3大星座女，即便留戀著曾經的美好，心裡再怎麼不捨，分手後也絕對不會回頭。

▍雙子座

雙子女行動力極強，一但發現遭到背叛，或是感情已經走到盡頭，就會毫不猶豫的提出分手，並且將關係斷得乾乾淨淨，彷彿先前的甜蜜只不過是過往雲煙。事實上，看似毫不拖泥帶水的雙子女，內心藏著無盡的糾結與不捨，但是個性傲嬌的她們不願意讓人看出自己的脆弱，所以會咬牙表現出冷酷的一面，直到調整好自己的心態，邁入嶄新的生活。

▍摩羯座

摩羯女一身傲骨，對於感情愛恨分明，她們在愛情裡可以付出所有，一旦感情出現裂痕且無法修復時，行動敏銳的摩羯女就會果斷抽身離開，無倫對方如何卑微挽留，她們也絕對不可能心軟復合，因為在她們心中分得清孰是孰非，過去了就不會回頭。

▍射手座

射手女擁有強大的內心世界，也很有主見，不會被別人輕易影響，面對逝去的感情，射手女內心縱使再怎麼難以忘懷，經過幾天的沉澱後，就會慢慢調整好自己的心態，因為回憶對射手女來說只是回憶，不久就會重新回到積極狀態，擁抱新的生活。